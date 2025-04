Ilfattoquotidiano.it - Monfalcone, la lotta per la moschea entra in campagna elettorale. La sindaca uscente: “Vogliono un primo cittadino islamico”. E la sinistra si spacca

La guerra delle moschee ha lasciato un segno profondo a, una città perennemente divisa. Dopo otto anni di governo da, Anna Maria Cisint, la pasionaria che ha impedito agli islamici di pregare, ritenendo illegali i luoghi di culto, ha deciso che non vuole lasciare. Nonostante sia stata eletta a Bruxelles per la Lega, insiste: “un sindaco. Ma io non mollo”. Così continua a ripetere, facendoper sé e per l’assessore alla Cultura Luca Fasan, che da leghista si candida aper una coalizione ampia di centrodestra. “Lottiamo contro l’Islam radicale, adesso anche il Consiglio di Stato ha stabilito che avevo ragione, Bou Konate rappresenta chi non vuole il rispetto della legge”.Le parole d’ordine sono sempre le stesse, modulate adesso su un obiettivo preciso.