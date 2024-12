Ex calciatore Ambrosini | Mio figlio con diabete 1 diagnosi è stata uno shock

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Mioha ildi tipo 1. La, quando aveva solo 2 anni e mezzo, per noi genitori èuno. Mia moglie per giorni rifiutava la sentenza di una malattia inguaribile, poi insieme l'abbiamo accettata. Ma non è stato un percorso facile né banale. All'inizio ci siamo sentiti soli, .