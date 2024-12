Tarantinitime.it - Dynamic Basket Taranto: buona la seconda! Mola ko all’Archimede

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoFine settimana che lascia in dote una ventata di buonumore ma soprattutto la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con tutti. Lastendee si rilancia dopo il brutto stop di Alberobello. Gara mai in discussione, con i ragazzi di coach Camerino capaci di incanalare sui binari giusti la contesa già dal secondo quarto, gestendo i ritmi a proprio piacimento per tutta la gara.A commentare il 70 – 40 finale, ci ha pensato Ciro Nisi, guardia della formazione biancoceleste: “Avevamo assoluto bisogno di dare un segnale importante e penso che ci siamo riusciti, questa vittoria, oltre a dare un segnale, serve a noi come gruppo per fornirci la carica giusta ad affrontare questo campionato. Cosa mi è piaciuto? L’impatto con la partita, l’approccio, la voglia di vincere che avevamo, e mi piace sottolineare come anche il pubblico ci è stato d’aiuto.