Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni e Tronchetti Provera annunceranno di aspettare un bambino entro aprile 2025. Non ritratterò questa profezia”: le parole di Fabrizio Corona

“Come avete visto adesso, ndr) sta con Giovanni. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho unaper voi, non sbaglio, segnatevi la data.deldiun“: chi parla non è un veggente ma fa profezie. Chi è?. Ospite di Gurulandia, l’ex re dei paparazzi si è detto certo della sua “rivelazione”, al punto da aggiungere: “Accetto qualsiasi scommessa e nonmai, è così, è non mi rimangio nulla”. Come fa a saperlo? Impossibile a dirsi. Quel che è certo è chepare avere informazioni da fonti vicine a(pare), e sempre ospite del noto podcast nel quale è presenza quasi fissa, ha detto: “Sapete come lo chiama lei in privato? Non fidanzato, non Giò, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dal caos che l’ha travolta.