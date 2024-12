Lanazione.it - Cgil: “lavoratori Pam mandati a casa”

Arezzo, 10 dicembre 2024 – “Spada di Damocle per i 25della Pam di Tortaia di Arezzo: è arrivato l’annuncio della chiusura. Ai sindacati non sono state fornite motivazioni di dettaglio ma solo l’annuncio di un cronico deficit del punto vendita”. Marco Pesci, Segretario FilcamsArezzo, sottolinea l’esistenza di una sorta di “metodo Pam” nelle relazioni sindacali. “In questi anni non siamo mai stati coinvolti in ragionamenti tesi al recupero di risultati accettabili e all'azienda contestiamo la scarsa qualità delle informazioni ricevute e la modalità con la quale l'azienda sta procedendo”. Come in questo caso: “il modo è a dir poco inaccettabile, ad alcuni dipendenti ha proposto qualche soldo per farsi licenziare, ad altri il trasferimento che li allontanerebbe in modo significativo dalla propria residenza”.