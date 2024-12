Cassa dei commercialisti 2 mln agli iscritti per favorire consorzi e acquisti di beni e servizi | via ai bandi

Leggi su Ildenaro.it

LaDottoriha stanziato due milioni di euro per supportare glinella loro attività professionale attraverso iper le aggregazioni tra professionisti e per l’acquisto die/oriferiti all’anno 2024.Le aggregazioni sono uno strumento fondamentale per l’evoluzione della professione: i dati reddituali dichiarati nel 2023 in riferimento al 2022 confermano che operare in questa modalità può rappresentare un fattore importante di slancio professionale e reddituale per un’attività più remunerativa. Per questo laha rinnovato per il quarto anno consecutivo un bando per diffondere i benefici della cultura aggregativa, fondamentale soprattutto nella fase di avvio della professione. Per quanto riguarda l’acquisto die/o, l’Ente ha ampliato le categorie per le quali si può richiedere il contributo inserendo anche strumenti di intelligenza artificiale e prodotti assicurativi specifici per gli studi.