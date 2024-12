.com - Calcio Femminile / Sophia Lisica in azzurro: la giocatrice dell’Ancona Women alla corte di mister Leandri

Convocazione per uno stage dal 9 al 12 dicembre nella Nazionale Under 16 per la giovanissimadelle Ancona. “Un’emozione indescrivibile. Le compagne e ilmi hanno sempre sostenuta. Come mi sono avvicinata al? Graziemia mamma tifosa della Juventus”ANCONA, 10 dicembre 2024 – Ancona si tinge di.Un traguardo importante raggiunto per ilanconetano, anzi sarebbe meglio dire un nuovo punto di partenza.classe 2009Under 17 con delle convocazioni anche in prima squadra, è stata convocata daper uno stage nella Nazionale Italiana Under 16.Laanconetana è già partita per il raduno in corso dal 9 al 12 dicembre con in programma sedute di allenamento e dei test-atletico funzionali.