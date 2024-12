Top-games.it - Cait Sith PRONUNCIA corretta finalmente SVELATA!

! Se anche voi avete litigato con i vostri amici nel lontano 1997 su come sisse il nome di uno dei personaggi della trama di Final Fantasy 7, da adesso potete stare tranquilli. Square Enix, grazie all’uscita del Remake in arrivo, ha rilasciato un post nel quale spiega la.Potete quindistare tranquilli, e se siete tra quelli che avevano azzeccato il nome corretto fin dai tempi del gioco originale, potrete usare questo articolo per andare a vantarvi con i vostri amici sul fatto che avevate ragione voi. Un bel “te lo avevo detto io!” non fa mai male in fondo.perA distanza di oltre un quarto di secolo dal lancio dell’epico capolavoro che fu Final Fantasy 7, Square-Enixscioglie un enigma che ha afflitto la vasta comunità di appassionati della saga più famosa di sempre in tutto il mondo.