Abruzzo24ore.tv - Bilancio Abruzzo 2025: Critiche, Ritardi e Settori in Crisi, la Denuncia del PD

L'Aquila - Paolucci, capogruppo PD, punta il dito contro, scelte discutibili e deficit crescenti neichiave della sanità e dei trasporti regionali. Nel dibattito suldi previsionein, si sollevano fortida parte di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico. L'esponente dell'opposizione ha espresso preoccupazione per inell'approvazione del documento, definendoli il risultato di una gestione approssimativa e di scelte politiche poco lungimiranti che stanno pesando gravemente sul territorio.alla tempistica e alle scelte politiche Secondo Paolucci, il processo di approvazione delcontinua a essere afflitto dacronici e problemi di gestione. "Il documento arriva in Aula senza una visione strategica, riflettendo scelte di spartizione delle risorse più che piani concreti per affrontare le urgenze della Regione," ha dichiarato il consigliere.