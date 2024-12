Ilfattoquotidiano.it - Beko conferma i 2mila esuberi e sbugiarda Urso: “Il piano è in linea con il golden power”

Nessun passo indietro.che chiuderà due fabbriche e unaproduttiva nel sito di Cassinetta di Biandronno, oltre a razionalizzare le risorse in diversi uffici italiani, per un totale di 1.935. E avvisa il governo sulla possibilità di arginare ilindustriale attraverso il, arrivato l’1 maggio 2023: “È in”. Come a dire: quel che avete scritto è inutile, a differenza di quanto il ministro Adolfoha ripetuto nelle ultime settimane e ancora nel corso dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy in cui la multinazionale ha ribadito la volontà di licenziare il 44% della forza lavoro in Italia.L’azienda ha affermato che il mercato europeo dell’elettrodomestico è peggiorato e la situazione trovata in seguito all’acquisizione è stata ben più grave di quanto previsto.