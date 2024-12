Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi punta a riconfermare l’efficacia delle rotazioni

è la sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024-2025. Il match, che si disputerà alla BayArena, offre un importante spunto di riflessione.LA GARA –sarà una sfida importante per consentire ai nerazzurri di mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League. La compagine allenata da Simonesi presenta alla sfida dopo il convincente 3-1 casalingo contro il Parma, arrivato dopo una prestazione da2023-2024. In Europa, i meneghini stanno convincendo sul piano della mentalità con cui stanno affrontando le partite, dimostrandosi in grado di assicurare quella solidità difensiva auspicata da Simoneanche contro big come il Manchester City e l’Arsenal. Ora un’altra prova importante contro il, campione in carica in Germania e candidata credibile per l’accesso immediato agli ottavi della competizione europea.