Bavaglio ai giornalisti Travaglio annuncia l’obiezione di coscienza | Il Fatto continuerà a pubblicare notizie rischiando processi Su La7

“Io da domani, come direttore delQuotidiano, farò obiezione di, quindi ci beccheremo qualche processo per avere pubblicatopubbliche, vere e di interesse pubblico“. Loa Otto e mezzo (La7) il direttore delQuotidiano, Marco, commentando il via libera del Consiglio dei ministri aldei, che estende ulteriormente i paletti stabiliti dal testo del deputato Enrico Costa (ex Azione, ora in Forza Italia) per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, e degli atti di indagine che non sono coperti da segreto.Il direttore delaggiunge: “Andremo alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia europea, che hanno già detto infinite volte che, quando una notizia è vera, di interesse pubblico e non segreta (ma anche se fosse segreta sarebbe uguale), è nostro dovere dipubblicarla nel modo più testuale e più preciso possibile.