Noinotizie.it - Bari: tassista rapinato ed accoltellato, due arresti Polizia

Domenica sera il, recentemente ottenuta la licenza, è stato chiamato in via Picone. Sono saliti in due, un uomo ed una donna, l’uomo con la sciarpa che copriva parzialmente il volto. Dopo quella che, a bordo, sembrava una normale chiacchierata, il cliente ha estratto un coltello e ha aggredito il34enne pretendendo soldi. Il lavoratoreha anche subito numerose ferite ad un braccio e ad una spalla. Trasportato all’ospedale, per lui 120 punti di sutura e prognosi di 25 giorni. Sulla base di segnalazioni di cittadini e delle riprese della videocamera interna al taxi i dueri sono stati arrestati ieri dalla. L'articoloed, due proviene da Noi Notizie.