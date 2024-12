Movieplayer.it - Anne Hathaway: "Lavorare ancora con Christopher Nolan mi fa pensare di aver fatto qualcosa di giusto"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice elavoreranno per la terza volta insieme l'anno prossimo dopo le esperienze ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno e Interstellar Annaè pronta a recitare nel suo terzo film cone ha recentemente dichiarato a Women's Wear Daily che la cosa la fa "sentire come se stessi facendodi". Laha lavorato per la prima volta coninterpretando Catwoman ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, mentre due anni dopo è stata scritturata al fianco di Matthew McConaughey in Interstellar. Ora la vincitrice dell'Oscar ha da poco raggiunto Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron nel misterioso nuovo film del regista britannico, i cui dettagli sonoriservati. Sarà il primo film di .