Lettera43.it - A1, operaio travolto e ucciso da un tir mentre faceva lavori di manutenzione

Leggi su Lettera43.it

Unche stava effettuando deiinè statoda un tir lungo la A1 nei pressi del casello di Cassino, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo investendo l’uomo, che lavorava per una ditta campana e stava gestendo la viabilità con la segnaletica. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare l’in un fossato laterale, causandogli ferite mortali. Inutile infatti ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti di Polizia. Importanti le ripercussioni sul traffico, bloccato per permettere ai soccorritori e alle autorità di operare.Articolo completo: A1,da un tirdidal blog Lettera43