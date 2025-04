Screenworld.it - James Cameron vuole cambiare la storia del 3D al cinema con questa tecnologia (ci riuscirà?)

Durante il podcast Boz to the Future, condotto dal CTO di Meta Andrew Bosworth,ha raccontato la sua trasformazione artistica dopo aver provato un visore di nuova generazione. L’esperienza è stata talmente intensa da definirla “quasi celestiale“, paragonandola a una rivelazione mistica. Tutto ciò lo ha convinto che la realtà virtuale sia il mezzo ideale per restituire al pubblico l’esperienzatografica esattamente come l’aveva concepita.Dichiarazione“Si tratta di un’esperienza celestiale. Era come se i cieli si fossero aperti, la luce brillasse dall’alto, un coro di angeli cantava”. –Il problema, secondo, sta nella mancanza di uniformità e qualità nelle sale tradizionali. La gamma dinamica, la luminosità e la calibrazione dei colori vengono spesso alterate o ignorate, portando a risultati che il regista definisce “fiacchi e spenti”.