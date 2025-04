Lanazione.it - “Se due satelliti collidono, chi è responsabile?”. Diritto spaziale, l’Università di Pisa forma giuristi ‘extraterrestri’

, 16 aprile 2025 – Chi èin caso di collisione fra, come si regola lo sfruttamento commerciale dei corpi celesti, per esempio l’estrazione di terre rare e minerali dagli asteroidi o il prelievo di acqua ghiacciata dai poli lunari, e come si può evitare che lo spazio diventi una discarica di detriti o reagire alla militarizzazione dell’orbita terrestre? Correva l’anno 1962 quando, nell’iconico film Il Sorpasso di Dino Risi, Vittorio Gassman (Bruno Cortona) incitava il giovane Roberto, studente di Giurisprudenza incrociato casualmente in un ferragosto estivo, a guardare allo Spazio in modo diverso e a specializzarsi in. Oggi, all’indomani della ‘minicrociera’ in assenza di gravità della cantante Katy Perry e di altre cinque turiste spaziali, è a queste nuove frontiere delche guarda Euspil (EU Space Policy, International Law and Sustainability), il progetto Jean Monnet sulla politicadell’Unione Europea di cui è titolare Claudia Cinelli, professoressa diinternazionale del dipartimento di Scienze politiche daldi