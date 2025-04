Ha allenato e mangiato molta erba …

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-15 18:41:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Dopo mesi e mesi di anonimato in Napolisenza più minuti dei 180 che hanno giocato a Coppa Italia, Il tempo di Rafa Marín è arrivato. Gli spagnoli hanno debuttato in campionato il 15 febbraio e ieri, prima dell’infortunio di Juan Gesù, ha avuto 18 minuti nel 3-0 napoletano su Empoli. Con così tante vittime in difesa, la sua opportunità viene presentata . con la sua squadra che gioca lo Scudetto contro l’Inter.“Rafa ha funzionato molto in questi mesi; Se necessario, non ci sarebbero problemi a fargli giocare. Si ècon calma e ha. Penso che questo modello sia cresciuto molto “, ha dichiarato Conte dopo il trionfo allo stadio Maradona su Empoli.Rafa ha funzionato molto in questi mesi; Se necessario, non ci sarebbero problemi a fargli giocare.