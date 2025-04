Ilgiorno.it - Bancomat fatti esplodere: 16 colpi in 4 mesi e l’ombra di “una regia unica”. Cosa sappiamo della banda inafferrabile

BERGAMO – Un’indagine complessa, che sta impegnando i carabinieri e la Procura da diversi. L’obiettivo è quello di dare un’identità ai malviventi che da tempo stanno imperversando nella Bergamasca, facendo saltare nelle ore notturne isparsi sul territorio. Sedicidall’inizio dell’anno; sei a gennaio, tre a febbraio, tre a marzo e quattro ad aprile. Su 16 assalti, soltanto due sono falliti per l’attivazione dell’antifurtobanca, a Suisio e Urgnano, lo scorso gennaio.piuttosto rumorosi e che, nel cuorenotte, scuotono i centri abitati dove vengono messi a segno.Ladel botto non si ferma, altri quattroesplosi nella BergamascaI vari procedimenti sono stati raccolti in un’indagine. Il riserbo è massimo, ma alcuni elementi sono evidenti.