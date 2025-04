Laprimapagina.it - Melicucco RC – in piazza e sulla via del Calvario la Passione si rinnova

– Nella piccola cittadina calabrese siil culto delladi nostro Signore Gesù Cristo, aRC laè storica, da oltre 70 anni si ripete e sempre con diversi personaggi, sempre giovani del paese, da quando Borgese detto “u signori” insieme a Galasso detto “u diavolu”, e tanti altri scrissero questo copione. Soprannomi presi dalla loro interpretazione nella recita. Un copione da fare invidia al film di Zeffirelli, e non lo dico tanto per fare una battuta. Riporta molte frasi tratte dalla bibbia, rapporti veri dei sacerdoti del tempio di Gerusalemme che aspettavano il messia ma non certo un Nazareno un Governatore romano che non amava stare lontano dalla sua Roma, severo nel far rispettare le leggi ma anche superstizioso. Un Sinedrio dove alcuni sacerdoti erano favorevoli alla dottrina del Cristo, ma altri lo vedevano come un usurpatore, uno spergiuro.