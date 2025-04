Boom dei videogiochi in Italia il settore vale 24 miliardi di euro

Agi.it - Boom dei videogiochi in Italia, il settore vale 2,4 miliardi di euro

Leggi su Agi.it

AGI - Nel 2024 glini appassionati dicrescono di circa l'8% e arrivano a quota 14 milioni di persone, pari al 33% della popolazionena tra i 6 e i 64 anni, con un'età media di circa 31 anni. Si registra, in particolare, un incremento del 14% delle donne videogiocatrici che sono oggi 5,7 milioni. Anche in numero degli uomini sale anno su anno del 2,5%, arrivando a 8,2 milioni di persone. È quanto emerge dal rapporto 'Iinnel 2024. Mercato, consumatori, industria' presentato oggi da Iidea al ministero della Cultura. Il pubblico dei videogiocatorini si conferma essere per lo più adulto, con una incidenza maggiore nelle fasce d'età 15-24 anni e 45-64 anni. Inoltre, su 10 videogiocatori 8 sono maggiorenni. Nel corso del 2024 9.6 milioni dini dedicano almeno un'ora a settimana ai, 2,4 milioni giocano meno frequentemente e 2,1 milioni almeno una volta all'anno.