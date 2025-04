Lo sforzo vivace degli ospiti non abbastanza per montare il ritorno

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-15 23:08:00 Breaking news:Il Borussia Dortmund ha prodotto un’esposizione elettrizzante di fronte ai loro fan di casa, ma alla fine non è stato all’altezza della loro offerta di ribaltare un deficit di quattro goal, sconfiggendo il Barcellona per 3-1 la notte ma perdendo 5-3 in aggregato nei quarti di finale della Champions League.Dortmund è entrato nella seconda gamba trascinando 4-0, ma non hanno perso tempo a mostrare il loro intento.La parte tedesca ha dominato gli scambi di apertura, generando una raffica di prime possibilità.Massimilian Beier, Karim Adeyemi e Daniel Svensson hanno testato tutti Wojciech Szczesny, che è stato chiamato in azione più volte in un frenetico primo 10 minuti.La svolta è arrivata all’11 ° minuto. Una revisione VAR ha annullato una decisione in fuorigioco di assegnare a Dortmund una penalità dopo che Szczesny ha abbattuto Pascal Gross.