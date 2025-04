Il diavolo e acquasanta

Agi.it - Il diavolo e l'acquasanta

AGI - Poche gocce disconfiggono il. È la straordinaria forza spirituale che la Chiesa cattolica riconosce all'acqua del Battesimo, primo dei sette sacramenti e simbolo dell'innocenza che vince il Maligno. Nella basilica di San Paolo fuori le Mura c'è una scena di marmo che descrive la vittoria “celeste” sulle forze oscure. È scolpita nell'acquasantiera realizzata da Pietro Galli e collocata in un angolo della chiesa. I soggetti rappresentati sono il fanciullo e il demonio. Con un braccio il bambino si tiene alla colonna centrale dell'acquasantiera, mentre solleva l'altro per immergere le dita della mano al fonte battesimale sopra di lui. Poi, il pargolo guarda senza paura la creatura malefica che ha davanti a sé: se ne sta acquattata in un angolo mostrando la schiena nuda e quasi rimuginando la sconfitta spirituale subita.