Ilgiorno.it - A Milano la tassa sui rifiuti si abbassa del 10%: ecco chi ha diritto all’ulteriore sconto bonus sulla Tari

– Un decimo in meno rispetto all’anno scorso. La, la, si: lo comunica Palazzo Marino, spiegando che la diminuzione dei versamenti previsti quest’anno per le famiglie e per le imprese cittadine è stata approvata dalla giunta di palazzo Marino e passa da oggi all’esame del Consiglio comunale. Questo, in base alla delibera proposta dall’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte. La diminuzione si aggiunge ad altre graduali riduzioni applicate negli ultimi tre anni, giungendo a un taglio complessivo del tributo pari al 13,5% rispetto al 2021. Altre agevolazioni, poi, per i commercianti che riducono l’uso degli imballaggi, soprattutto di plastica, e per le librerie indipendenti. Con il nuovo pianoffario, che tiene conto delle efficienze, dell’organizzazione e degli investimenti per il servizio di raccolta e smaltimento dei, si andrà ad esempio da un versamento di 100 euro per una persona che abita in un appartamento di 40 metri quadri a un tributo di 290 euro per una famiglia di quattro persone in una casa di 90 metri quadri.