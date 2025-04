Secoloditalia.it - Mattarella ricoverato per un intervento programmato al cuore. Nessuna preoccupazione. Meloni: “L’Italia lo attende”

Il presidente Sergioall’ospedale romano Santo Spirito per unal: l’installazione di un pacemaker. Le sue condizioni non destano, secondo le poche informazioni disponibili il capo dello Stato si trova nel reparto di cardiologia nelle mani del primario Roberto Ricci e il suo stato, fino a tarda notte, da quanto si è appreso “è buono”. La conferma è arrivata in serata dal Quirinale dopo che le voci di un suo ricovero improvviso hanno iniziato ad allarmare la politica e gli ambienti giornalistici.al Santo Spirito per unalA conferma che non si sia trattata di un’emergenza dal Colle ricordano che il presidente, che compirà 84 anni a luglio, ha lavorato tutto il giorno, incontrando intorno alle 18 il presidente del Montenegro Milojko Spaji?.