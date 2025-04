Lanazione.it - 16 aprile, un Bollani inedito a Firenze: da pianista a scrittore

, 162025 - Un: non solo grande, ma anche. Ed è proprio in questa veste che oggi alle 18.30 da Giunti Odeon (Piazza degli Strozzi, 2) presenta il suo libro ‘Il Tempo della Stravaganza’ (Mondadori). La presentazione è a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’autore dialogherà con Roberto De Ponti. Con la sua ironia contagiosa e una leggerezza che sfida la gravità,mette sottosopra le nostre convinzioni e ci invita a guardare il mondo da prospettive nuove, sorprendenti e spesso esilaranti. Il Tempo della Stravaganza è un inno all'immaginazione, una celebrazione del pensiero libero e un invito a cercare la bellezza ovunque. Preparatevi a lasciare la terraferma delle certezze e a camminare sul filo sottile del paradosso. Con Il Tempo della Stravaganza , Stefanotrascina infatti i lettori in un'avventura irresistibile, tra capriole narrative, acrobazie filosofiche e salti mortali di immaginazione.