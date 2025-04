FdI smonta Luciana Littizzetto basta un video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fratelli d'Italia sulle barricate. Il partito di Giorgia Meloni ha risposto all'insulto diindirizzato alla stessa premier. "Alle accuse volgari di certi presunti comici noi rispondiamo con il lavoro, l'impegno e l'amore per l'Italia", scrive FdI sul suo account Facebook. Il riferimento, con tanto diche vede la presidente del Consiglio alle prese coi numerosi impegni, è alle parole della comica torinese durante Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 13 aprile sul Nove,ha attaccato Donald Trump e Meloni. La "colpa" del premier? La vicinissima visita a Washington per parlare col presidente Usa dei dazi per conto dell'Italia e dell'Ue. "Eminentissimo c. di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca.