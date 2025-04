Dexter Resurrection Michael C Hall Anticipa un Futuro ‘Senza Fine’ per il Sanguinario Franchise di Showtime

Leggi su Mistermovie.it

Amici appassionati di Mister Movie, preparatevi! Perché il nostro caroMorgan sta per tornare a farci compagnia, e sembra proprio che non sarà un semplice 'one-shot'. Anzi, le parole diC.e Clyde Phillips lasciano presagire undecisamente più lungo e sanguinolento per ilRisorge: Reboot, Sequel e Prequel – Il Piano diper Dominare il Crime DramaSembra proprio cheabbia trovato la gallina dalle uova d'oro, e non ha intenzione di lasciarsela scappare! Dopo il successo di: New Blood, ecco che arriva, una serie sequel che riprende esattamente da dove l'avevamo lasciato. Ma non finisce qui! Già nel dicembre 2024 abbiamo potuto gustarci: Original Sin su Paramount+, un prequel che ci riporta alle origini del nostro serial killer preferito.