Quotidiano.net - Mozambico: Amnesty International denuncia 400 morti nelle proteste post-elettorali

Leggi su Quotidiano.net

La polizia del"ha sparato direttamente sulla folla" durante leseguite alle elezioni dell'ottobre scorso, uccidendo circa 400 persone: lo ha affermato, deplorando il fatto che "nessun responsabile" sia stato "ritenuto responsabile".Almeno 388 persone sono morte, secondo l'ong locale Plataforma Decide, durante la disputa elettorale sulle elezioni di ottobre, vinte dallo storico partito al governo e segnate da numerose irregolarità, secondo diverse missioni di osservazione internazionali. "I video mostrano che in diverse occasioni la polizia ha sparato direttamente sulla folla con armi letali o in aria come 'colpi di avvertimento', il che costituisce un uso illegale della forza e un uso inappropriato delle armi da fuoco", ha dichiaratoin un rapporto pubblicato oggi.