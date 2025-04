Lopinionista.it - A Roma la cerimonia di premiazione della diciottesima edizione del Premio Alberoandronico

Leggi su Lopinionista.it

Pino Acquafredda– Mercoledì 16 aprile alle ore 16, a, nella SalaProtomoteca in Campidoglio, si svolgerà ladidel. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale, con il patrocinio diCapitale, Città metropolitana diCapitale e Consiglio regionale del Lazio, sarà un viaggio tra poesie, racconti, quadri, libri, canzoni, dialetti e varie forme di arti visive, in un mosaico di creatività proveniente da ogni continente. L’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su YouTube:www.youtube.com/watch?v=p1SsTDwdI4“Siamo davvero orgogliosi di ospitare ilche fa emergere creatività, talento e non solo. Un evento aperto al mondo e all’Europa come ponte tra Culture”, dichiara la consigliera dell’assemblea capitolina, Valeria Baglio, “Siamo anche felici perché è ormai una realtà consolidata da tanti anni, è vicino a quello che l’amministrazione fa ogni giorno: prendersi cura delle persone, dei loro desideri e cercare di avvicinarle, oltre ogni barriera, per migliorare la qualità di vita di tutte e tutti.