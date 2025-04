Liberoquotidiano.it - GoPro in bici: il video che può rovinare Visintin

Sta facendo discutere l'ultima mossa di Sebastiano: un selfie sorridente che lo ritrae in tenuta dacletta e con la mano col pollice alzato, accanto a un cartello turistico e un breve messaggio "da Tarvisio tutto bene". È il messaggio che il marito di Liliana Resinovich ha mandato al programma Ore 14 in onda su Rai 2 e condotto da Milo Infante, che lunedì ha mandato in onda un approfondimento sul caso delle donna morta a Trieste oltre tre anni fa in circostanze ancora da chiarire. “Mi aspettavo questo avviso di garanzia - ha detto Sebastiano via messaggio al programma - ma sono sereno e tranquillo". Durante la trasmissione è stato ricordato il sequestro di numerosi oggetti dalla sua casa, nei giorni scorsi (tra i quali una felpa gialla, guanti arancioni e 700 tra coltelli e for) e sono state mandate in onda due telefonate con Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana, e con il fratello Sergio Resinovich.