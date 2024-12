Scuolalink.it - Viaggi di istruzione: l’ANAC sblocca le procedure con una deroga fino al 2025 [NOTA]

Leggi su Scuolalink.it

L’applicazione del Codice degli Appalti ha creato gravi difficoltà alle scuole nell’organizzazione deidi. Quando i costi superano i 140.000 euro, ledevono essere gestite da stazioni appaltanti qualificate. Questo requisito ha bloccato in molti casi l’attività, impedendo agli studenti di partecipare a uno strumento educativo fondamentale. La proposta di affidare agli Uffici scolastici regionali questenon risulta attuabile, come confermato dal Ministero dell’e del Merito, che ha dichiarato in corso il processo di riorganizzazione. Ladi ANAC perre le gite scolastiche Per risolvere il problema, ANAC ha deciso di consentire alle scuole di acquisire i CIG (Codici Identificativi di Gara) in autonomia per appalti superiori a 140.