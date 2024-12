Tragedia al ristorante bimba di 9 anni muore dopo il pranzo con i genitori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unaha scosso Roma lo scorso giovedì 5 dicembre, quando una bambina di 9ha perso la vitaaver consumato un piatto di gnocchi al. La piccola,aver pranzato fuori con i, ha accusato un grave malore una volta tornata a casa. La dinamica dei fatti fa pensare a una violenta reazione allergica che si è rivelata fatale. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la bambina ha manifestato i primi sintomi pocoil pasto, con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie. >> “Cacciatela dalla Rai”. Domenica In, Mara Venier fa entrare in studio proprio loro e il pubblico non perdona: “Da vomito”Di fronte al rapido peggioramento delle sue condizioni, ihanno immediatamente contattato il 118, che è intervenuto per trasportarla al Policlinico Casilino.