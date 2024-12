Lanazione.it - Riforma del codice della strada: tolleranza zero per alcol e droghe, assicurazione per monopattini

contro chi si mette alla guida sotto effetto diobbligatoria per ie più attenzione per i ciclisti. Sono le novità introdotte dalladel, che ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato il 20 novembre 2024. Il testo, approvato inizialmente alla Camera lo scorso marzo, entrerà in vigore a breve, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e un periodo di vacatio legis di 15 giorni. "La– ha detto Giuseppe Mastursi, membro del CdaFondazione scuola interregionale di Polizia locale e comandantePolizia municipale di Scandicci – introduce una serie di misure che mirano a rafforzare la sicurezzale e ad adeguare le norme alle nuove esigenzemobilità". Sicuramente il punto più importante di questaè l’inasprimento delle sanzioni per chi si mette alla guida sotto l’effetto di