Poste Italiane e Polizia di Stato a Ferrara: incontri sulla prevenzione delle frodi tecnologiche

diincontrano i cittadini di, da domani al 13 dicembre (dalle ore 9 alle 13), nell’ufficio postale di viale Cavour 27 sul temae non solo. L’obiettivo dell’iniziativa, nell’ambito della solida collaborazione tra laPostale e, è quello di sensibilizzare i cittadinie il contrasto dei rischidi cybersecurity, un fenomeno sempre più rilevante nell’ultimo periodo. "L’iniziativa è finalizzata proprio a diffondere consapevolezza, conoscenza dei fenomeni criminali esistenti e buone prassi da adottare per ridurre i rischi", spiega la dirigente del centro operativo per la sicurezza ciberneticaPostale eComunicazioni Emilia Romagna, Cristina Fagone. Nella sede diCentro i cittadini saranno informati sulle diverse tipologie di, spesso attuate con tecniche miste e di Social Engineering tese a ottenere informazioni sensibilivittime e di conseguenza la necessaria adozione di buone pratiche.