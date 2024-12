Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, la Corte dei Conti certifica i ritardi di Fitto: “Nei primi 9 mesi del 2024 speso il 30% del previsto”. Male Transizione 5.0, l’economia circolare e le case popolari

L’ultima conferma che l’eredità lasciata da Raffaeleal neoministro per il, gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione Tommaso Foti è tutt’altro che invidiabile arriva dalla nuova relazione semestrale delladeial Parlamento sullo stato di attuazione del piano. Al netto del corto circuito per cui nel frattempo una proposta di legge dello stesso Foti punta a indebolire il controllo preventivo di legittimità dei magistrati contabili, il documento evidenzia che l’accelerazione nella spesa dei fondi rivendicata daprima di lasciare l’incarico per diventare commissario europeo ha scalfito di poco iaccumulati finora. Se formalmente gli obiettivi amministrativi e i traguardi quantitativi sono stati raggiunti, motivo per cui Fratelli d’Italia ostenta soddisfazione, l’avanzamento finanziario resta insufficiente.