Per favore resta Mo! Mac Allister desideroso che Salah firmi un nuovo contratto con il Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-09 16:58:40 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Alexis Macdice che sarebbe “ideale” se Mohamedfinisse la sua carriera alè in scadenza di– insieme a Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold – a fine stagione e ha espresso il suo disappunto per il fatto che i nuovi termini non siano già stati risolti in un paio di rare apparizioni sui media.I rapporti di questa mattina suggerivano che ilavesse fatto la sua prima offerta alla stella egiziana e Macspera che la questione possa essere risolta rapidamente per consentire adi concentrarsi sul licenziamento delper l’argenteria a livello nazionale e in Europa.Ha detto al quotidiano spagnolo AS: “Spero che possare all’anno prossimo.