Patente ritirata in uno Stato membro? La misura sarà valida su tutto il territorio UE

L’Unione Europea introdurrà una stretta inedita sulla sicurezza stradale: il ritiro delladi guida decretato in unovalido inildell’Unione. È questa la novità principale del pacchetto normativo approvato dal Consiglio dei Trasporti UE, che punta a uniformare le regole e garantire maggiore sicurezza sulle strade europee.La, pensata per ridurre vittime e feriti, si applicherà in caso di infrazioni particolarmente gravi come eccesso di velocità, guida indi ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti o incidenti con lesioni gravi o mortali. Loche ritira laavrà dieci giorni di tempo per notificare la decisione al Paese di emissione, poi entro quindici giorni verrà decretata l’estensione della sospensione a tutta l’Unione.