Spazionapoli.it - Napoli, che mazzata per Kvaratskhelia: è successo in diretta

Che doccia fredda per: una dura offensiva inper l’attaccante georgiano del. La sfida trae Lazio, giocata allo Stadio Diego Armando Maradona, ha rappresentato un altro capitolo significativo della stagione per entrambe le squadre. I biancocelesti di Marco Baroni si sono imposti di misura, grazie a una rete di Isaksen, in un match equilibrato ma che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi partenopei. Ildi Antonio Conte, nonostante un impegno costante, non è riuscito a trovare la via del gol, con una prestazione a tratti sottotono rispetto agli standard attesi.Tra i protagonisti più attesi, Khvichaha vissuto una serata altalenante, mostrando sprazzi del suo talento ma senza mai incidere davvero nel corso dei novanta minuti. Il georgiano, che nella scorsa stagione si era imposto come una delle rivelazioni assolute del calcio europeo, continua a vivere una fase di alti e bassi.