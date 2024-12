Rompipallone.it - Napoli, che batosta per Conte: non ci sono dubbi, il suo fedelissimo l’ha tradito

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 9 Dicembre 2024 10:30 di AlessiaDurante la brutta gara persa contro la Lazio, mister Antoniosi è vistoda un suo. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita giovedì scorso, ildi Antonioè costretto a incassare un’altra sconfitta contro la Lazio guidata da Marco Baroni. Gli azzurristati battuti ieri sera per 0-1 nello scontro diretto disputato allo Stadio Diego Armando Maradona.Nonostante una partita molto combattuta, alla fine la Lazio è riuscita a strappare i tre punti grazie a una rete di Isaksen. Ilnon ha offerto una prestazione disastrosa, ma è apparso decisamente al di sotto del suo livello abituale. In particolar modo l’attacco non si è rivelato all’altezza delle aspettative. Tra i peggiori negli azzurri infatti, spicca il nome di Romelu Lukaku.