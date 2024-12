Liberoquotidiano.it - Morte Ramy, carabinieri indagati per falso: la mossa della procura di Milano

Si indaga ora anche per le ipotesi die di frode processuale e depistaggio nell'inchiesta sulladiElgaml, il 19enne egiziano che era bordo dello scooter guidato dal 22enne Fares Bouzidi e inseguito dainella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso a, dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Al momento, da quanto si è saputo, sono almeno due iche sono stati iscritti oggi nel registro degli, in vista degli accertamenti, nel filone in cui si contestano i due nuovi reati. Il vicebrigadiere che era alla guidamacchina, che ha tallonato la moto per circa 8 chilometri, era già stato iscritto per omicidio stradale, così come il 22enne. In particolare, l'inchiesta si concentra sull'ipotesi diin relazione al verbale d'arresto per resistenza per Bouzidi, che non faceva riferimento all'impatto tra auto e moto.