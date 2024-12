Lapresse.it - Medio Oriente, il vicario in Terrasanta padre Faltas: “Per i cristiani Natale buio”

(LaPresse) “A Betlemme non è stato fatto l’albero di, un appuntamento molto sentito. Tutti lo aspettavano, nella piazza della Natività si faceva anche un gran presepe. Da due anni si celebra untriste, soprattutto a Betlemme da 14 mesi non viene nessuno, Betlemme è deserta”.della custodia della Terra Santa ai microfoni di La Presse parla del difficile momento che sta vivendo la comunità cristiana in, in particolar modo in Israele, nei Territori Palestinesi e in Siria. “Tutti i papi hanno lavorato per la pace – prosegue– anche papa Benedetto nel 2009 ci ha provato così come Papa Francesco nel 2014 ha fatto di tutto per far incontrare il presidente palestinese e il presidente israeliano ma non c’è riuscito. Quello che sta succedendo da noi è un massacro tra tante persone che si conoscono nell’interesse di poche persone che però non si massacrano tra di loro e queste ultime sono quelle che cercano sempre di distruggere tutto”, spiega il francescano.