Ilgiorno.it - L'escalation di Said Cherrah: le minacce, le denunce ritirate, l’attacco con l'acido, la coltellata

Leggi su Ilgiorno.it

Erba, 9 dicembre 2024 – Altro che segnali d’allarme. Piuttosto meglio dire di un copione tanto prevedibile da apparire scontato, nella sua tragicità. L’avvocato della ragazza acoggi in un centro commerciale a Giussano dall’ex fidanzato, 26enne di origini marocchine, sul punto, è stato chiarissimo: “Aveva detto 'ti ammazzo e ti rovino con l'’, ci ha provato con l'e adesso si vede che è passato alla fase successiva”. A mettere in fila le vicende giudiziarie, infatti, se da una parte si rabbrividisce, dall’altra non si può non pensare di trovarsi di fronte a un esito già scritto. Il primo arresto Il primo provvedimento nei confronti del ventiseienne di Broni risale all’agosto del 2023, quandoviene arrestato dopo una frequentazione di cinque mesi che, in realtà, si trattava di una ripesa nei rapporti, seguita a un primo addio.