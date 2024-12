Lookdavip.tgcom24.it - Le vip sulla neve nel weekend dell’Immacolata: i look firmati a St. Moritz

Scendono i primi fiocchi e le vip fuggono in montagna. Quest’anno l’Immacolata è caduta di domenica ma questo non ha fermato le famose, che si sono comunque concesse qualche giorno sulle piste da sci. E’ St.la meta scelta dalle star di casa nostra: nella rinomata località alpina in Engadina, hanno messo in mostra le loro doti sulle. e i loro outfit da favola. Chiara Ferragni tra baita e pisteSugli sciL’emoji con gli occhi lucidi conferma la ritrovata serenità di cui lei stessa non ha avuto paura di parlare. A un anno dallo scandalo pandoro che ha completamente stravolto la sua carriera, Chiara Ferragni è tornata a sorridere. Merito dei figli, Leone e Vittoria, ma anche del nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera. Avrà trascorso con lui ildi St.? Seduta in una baita, la Ferragni è raggiante, mentre sfoggia una camicia casual a quadretti.