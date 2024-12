L’Arsenal tiene a Fulham gioia tardiva per Leicester e Bournemouth

Leggi su Justcalcio.com

non è riuscito a fare progressi significativi nel vantaggio del Liverpool in testa alla Premier League dopo essere stato costretto a pareggiare per 1-1 in casa delquesto pomeriggio.I Gunners pensavano di aver vinto nel finale solo quando il gol di Bukayo Saka è stato annullato dal VAR per fuorigioco nella preparazione contro Gabriel Martinelli.Saka mette la palla in rete ma l'esultanza delviene interrotta dopo che un controllo del VAR rivela che Martinelli era in fuorigioco! pic.twitter.com/fZUSp3UAHu— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 8 dicembre 2024Raul Jimenez aveva precedentemente portato i padroni di casa in vantaggio, superando David Raya da posizione angolata, solo perche segnava su calcio d'angolo per la quarta partita consecutiva al 6? del secondo tempo.