Tpi.it - L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

4 –: leQuesta sera, lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 21.30 va in onda lade4 –, la quarta e ultima stagioneserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le, lae ildi oggi? Ecco tutte le informazioni.Il primo episodio si apre con una visita di Nino Sarratore, nel frattempo diventato un esponente politico, a casa di Elena. Qui troverà Dede ed Elsa, ma soprattutto Imma, la figlia avuta con Elena, e Imma, figlia di Lila e Enzo. Sarà l’ultima volta in cui vedremo laperché, poco dopo, nel corso di una conversazione in strada tra Lila e Nino, Tina sparisce improvvisamente.