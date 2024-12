Thesocialpost.it - La caduta di Bashar al-Assad in Siria: tutti i possibili scenari futuri

Leggi su Thesocialpost.it

Laè stata per decenni al centro di una delle crisi più complesse e gravi del Medio Oriente. La leadership dial-, iniziata nel 2000, ha visto il paese attraversare momenti di profondo conflitto e instabilità. Recentemente, si sono intensificate le speculazioni sulla possibiledi, e questo evento potrebbe avere conseguenze drammatiche non solo per lama anche per l’intero assetto geopolitico della regione. In questo articolo, esploreremo le cause e il contesto storico attorno alla possibiledi, i potenzialiper unapost-e le implicazioni geopolitiche che questo cambiamento potrebbe innescare.Ladial-L’ascesa al potere dial-è avvenuta dopo la morte del padre, Hafez al-, mantenendo la continuità di un regime autoritario che da decenni controlla la