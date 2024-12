Lanazione.it - La banda del bancomat. Caccia agli uomini d’oro. Indagini a una svolta

Potrebbe arrivare unanellache la scorsa settimana fecero saltare in aria ildel Credit Agricole in via Zanardelli, zona del mercato di piazza Cavour. Nella notte fra sabato e domenica attorno alle 5,30 del mattino c’è stato un colpo analogo a Calenzano, alle porte di Firenze, alla locale filiale della Cassa di Risparmio di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni il modus operandi sarebbe lo stesso di quello utilizzato dallache ha agito a Viareggio. Sono in corsoda parte dei carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Calenzano che si sono già messi in contatto con i colleghi della compagnia di Viareggio. Per scambiarsi informazioni e anche per esaminare i video dei due colpi. Anzi dei tre colpi. Perché ancora prima che a Viareggio, il 12 novembre scorso, i malviventi – forse sempre gli stessi – avevano fatto saltare a Fucecchio ildel Credit Agricole, guarda caso lo stesso istituto bancario preso poi di mira a Viareggio.