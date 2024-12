Ilrestodelcarlino.it - Jesina infilata in casa. Sorpasso Fermignanese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

NA 12 NA: Cappuccini, Myrtollari, Zandri, Scoccimarro, Zagaglia, Lapi, Nacciarriti (15’ st Borocci), Paradisi, Tittarelli (30’ st Russo), Monteverde (15’ st Owona), Cordella. All. Mirco Omiccioli: Marcantognini, Santi, Labate, Mariotti, A.Fraternali, Patarchi, Cantucci (27’ st Patrignani), A.Giovannelli, Izzo (33’ st L. Fraternali), Lucciarini, Saidykhan (48’ st Surano). All: Simone Pazzaglia. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto Reti: 12’ pt Labate, 9’ st Izzo, 31’ st Borocci Note – 200 spettatori. Calci d’angolo 7 a 2 per la. Ammoniti: Nacciarriti, Cordella, Izzo, Zagaglia, Cantucci. Pazzaglia (allenatore), Mariotti. Dura lo spazio di un mattino il primo posto solitario dellanel girone, con una gara attenta ed autoritaria una solidasbanca il Comunale e si riappropria del primato.