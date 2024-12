Lanotiziagiornale.it - In Siria è caduto il regime di Assad e subito Netanyahu e Erdo?an ne approfittano occupando aree strategiche del Paese mediorientale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo cinquant’anni di sanguinario dominio, il blitz dei gruppi islamisti guidati dal movimento jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), culminato domenica con la conquista della capitale della, Damasco, ha decretato la fine improvvisa – e per certi versi ben più rapida delle attese – deldella famiglia. Un epilogo atteso da migliaia di civilini che in queste ore si sono riversati in strada per esultare, con cortei e bandiere, la fuga del dittatore Bashar al-che, per oltre un decennio, ha guidato ilcon il pugno di ferro, scatenando una violenta repressione che ha causato, per oltre un decennio, una spaventosa guerra civile.Una marea umana che sventolando la nuova bandiera “rivoluzionariana”, sta abbattendo in tutta lai simboli deldeglismantellando le statue e i ritratti dell’ormai ex presidente – che ha trovato riparo a Mosca sotto l’ala protettrice di Vladimir Putin – e del padre, Hafez.